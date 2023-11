Auf der Australia Crypto Convention 2023 prognostizierte Saylor einen möglichen Anstieg der monatlichen Bitcoin-Nachfrage um das Zwei- bis Zehnfache. Er erwartet, dass Bitcoin sich zu einem "erwachsenen Mainstream-Vermögenswert" entwickeln wird, basierend auf signifikanten Veränderungen im Angebot-Nachfrage-Gleichgewicht, insbesondere durch das anstehende Bitcoin-Halving. Saylor sieht eine Phase des hohen Wachstums für Bitcoin in den Jahren 2024 bis 2028, angetrieben durch die zunehmende Akzeptanz in der Technologiebranche und bei globalen Mega-Banken. Er erwartet einen intensiven Wettbewerb unter Unternehmen wie Apple und Meta um den Erwerb von Bitcoin. Saylor glaubt, dass Bitcoin in 20 bis 25 Jahren jeden anderen hochwertigen Vermögenswert übertreffen wird, mit einem exponentiellen Wachstum, das zu einem Preis von Millionen pro Coin führen könnte. Er schließt mit einer optimistischen Prognose, dass die Kryptowährung sich weiter zu einer Million US-Dollar pro Coin und darüber hinaus steigern wird. MicroStrategy, das derzeit rund 158.400 Bitcoins besitzt, hatte zum Stand vom 2. November einen Gewinn von etwa 900 Millionen US-Dollar aus seiner Bitcoin-Investition erzielt.