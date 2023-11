Goldman-Analyst Noah Poponak sieht großes Potenzial für den Luft- und Raumfahrtkonzern TransDigm, trotz eines starken Aktienanstiegs in diesem Jahr. Er hebt das Kursziel von 1.059 auf 1.128 US-Dollar an und lobt das Unternehmen für seinen konstanten Cashflow und positive Margenentwicklung. Willis Towers Watson wird ebenfalls positiv bewertet, mit Analyst Robert Cox, der ein starkes Umsatz- und Cashflow-Quartal erwartet und das Kursziel auf 284 US-Dollar erhöht. Warner Bros. Discovery bleibt trotz Herausforderungen in der Werbebranche ein Kauf für Analyst Brett Feldman. Trotz einer Senkung des Kursziels auf 15 US-Dollar, sieht er positive Entwicklungen in Warners Bemühungen um Kosteneffizienz und Fokus auf das EBITDA-Wachstum.