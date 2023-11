Verluste in Ungarn und Polen

In Ungarn stand am Berichtstag eine Zinsentscheidung der Nationalbank an, die allerdings wenig überraschend ausfiel. Die dortige Notenbank (MNB) senkte ihren Zinssatz um 75 Basispunkte, was mehrheitlich am Markt erwartet wurde. Während der Pressekonferenz betonte die MNB, dass die fortgesetzte, spürbare Verringerung des Inflationstempos, die Disinflation, ihr einen solchen Schritt ermöglicht habe. Jedoch sei man vor globalen Risiken auf der Hut.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Verluste gab es in Ungarn und Polen. In Tschechien ging es minimal nach oben, während in Russland deutliche Gewinne verbucht wurden.

