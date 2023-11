Investoren, die nach Erträgen jenseits bekannter Dividendenaktien wie Coca-Cola und Johnson & Johnson suchen, könnten Schwellenmärkte in Betracht ziehen. Der MSCI Emerging Markets Index erzielte im letzten Monat ein Plus von fast acht Prozent. Portfoliomanager Rahul Sharma von Schafer Cullen Capital Management sucht nach attraktiven Dividendenwerten in Schwellenländern und ist bereit, mehr für Aktien mit stärkerem Wachstum zu zahlen, wenn die Bewertungen und Fundamentaldaten solide sind. Der von Sharma mitverwaltete Cullen Emerging Markets High Dividend Fund hat in den letzten zehn Jahren eine jährliche Rendite von 3,7 Prozent erzielt und übertrifft damit 86 Prozent seiner Morningstar-Pendants. Sharma bevorzugt Länder wie Indien, Mexiko, Griechenland und Brasilien und sieht in Indien "das neue China". Zu den Investments des Fonds gehören NHPC, ein indischer Betreiber von Wasserkraftwerken, Prologis Property Mexico, ein führender mexikanischer Immobilieninvestmentfonds, und Mytilineos, ein griechisches Industriekonglomerat und Aluminiumproduzent.