Woods börsengehandeltes Flaggschiff, der Ark Innovation ETF (Börsenkürzel ARKK), legte im vergangenen Monat um 31,1 Prozent zu und verzeichnete damit seine höchsten Monatsgewinne seit seiner Auflegung im Jahr 2014. Der Fonds erholte sich dramatisch von drei Verlustmonaten in Folge .

Cathie Wood verzeichnete mit ihrem wichtigsten Fonds ihren besten Monat aller Zeiten. Dazu beigetragen hat, dass sich ihre Investments in innovative Technologiewerte nach zum Teil starken Verlusten im November wieder kräftig erholten. Ausgelöst wurde die Rallye nicht zuletzt durch die sinkenden Treasury-Renditen.

Für das Gesamtjahr 2023 kommt er damit auf ein Plus von insgesamt rund 47 Prozent. Zum Vergleich: Der technologielastige Nasdaq Composite hat seit Jahresbeginn 35 Prozent gewonnen und der marktbreite S&P 500 gut 18 Prozent.

Angetrieben wurde der Innovationsfonds im vergangenen Monat von den Biotech-Werten CRISPR Therapeutics und Twist Bioscience sowie von Roku, Coinbase, Block und Shopify, die alle um mindestens 50 Prozent zulegten.

Trotz der hervorragenden Performance in diesem Jahr hat ARKK laut FactSet im Jahr 2023 Abflüsse in Höhe von rund 664 Millionen US-Dollar erlitten. Aufgrund der großen Verluste von ARKK in den letzten zwei Jahren – ein Minus von 67 Prozent im Jahr 2022 und ein Minus von 23 Prozent im Jahr 2021 – werden viele der jüngeren Anleger des Fonds wahrscheinlich mit einem hohen Minus dastehen. Ende 2020 hatte der ETF noch bei 124,48 US-Dollar gestanden, verglichen mit dem heutigen Handelsstand von rund 46 US-Dollar.

Wood ist der festen Überzeugung, dass viele ihrer großen Beteiligungen vom Boom der künstlichen Intelligenz profitieren werden, darunter Tesla, Twilio und UiPath.

Die 68-jährige CEO von Ark Invest hatte zuvor gesagt, sie erwarte, dass sich die Wirtschaft stärker verlangsamen werde als allgemein angenommen, was ein ideales Umfeld für Unternehmen schaffe, die auf künstliche Intelligenz setzen, um zu expandieren, da die Firmen versuchten, ihre Kosten zu senken und ihre Gewinnspannen durch den Einsatz dieser Produkte zu retten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

