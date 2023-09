Cathie Woods Fonds erleidet Einbruch: Diese Aktien sind die Täter

Laut einer Analyse der Daten von S&P Global Market Intelligence und MarketSmith durch Investor's Business Daily sind zwölf ARK-Innovation-Aktien mit Kursverlusten von mehr als 30 Prozent die schlechtesten Performer des beliebten ETFs seit seinem Höchststand in diesem Jahr.

Mit viel Schwung ist der ARK Innovation ETF von Cathie Wood aus den Top Ten – eigentlich den Top 15 – der diversifizierten ETFs in diesem Jahr herausgefallen. Und ein Großteil des Einbruchs ist auf einige scharf abgesackte Aktien zurückzuführen.

Und genug dieser schnell sinkenden Aktien beginnen den einst führenden ETF in diesem Jahr zu belasten. Der börsengehandelte Fonds, der zu Beginn des Jahres der am besten abschneidende aktiv gehandelte ETF in den USA war, ist nun auf Platz 17 zurückgefallen, zeigen Daten von Morningstar.

Das Schicksal von ARK Innovation wendete sich fast ebenso schnell nach unten wie zuvor nach oben. In nur einem Monat verlor der ETF laut Morningstar 5,3 Prozent. Verglichen mit einem Rückgang des Invesco Nasdaq 100 (QQQ) um 1,1 Prozent im gleichen Zeitraum und des S&P 500 um 1,4 Prozent.

Der Fonds ist nun auf Platz 17 der diversifizierten US-ETFs mit der besten Wertentwicklung in diesem Jahr zurückgefallen und liegt sogar hinter dem QQQ. Der QQQ hat in diesem Jahr bisher 35,8 Prozent zugelegt, der ARK Innovation 24,2 Prozent. Der Fidelity Blue Chip Growth (PBCG) bleibt mit einem Plus von 37,3 Prozent seit Jahresbeginn die Nummer eins in dieser Kategorie.

Die Wende begann am 19. Juli, nachdem der ARK Innovation seinen Höchststand in diesem Jahr erreicht hatte. Seitdem sind alle 31 Beteiligungen des ETF bis auf eine gefallen. Der Fonds hat seit diesem Zeitpunkt 24 Prozent verloren, während der QQQ nur um 8,2 Prozent und der S&P 500 um 6,4 Prozent zurückging. Vier Aktien belasten den ETF mit den größten prozentualen Verlusten.

Zwei Aktien aus dem Gesundheitswesen, Invitae und Cerus, haben seit dem Höchststand des ARK Innovation 40 Prozent oder mehr verloren. Gleichzeitig haben der Konsumgüterwert 2U und der Finanzwert Block ebenfalls 40 Prozent verloren. Dies sind nicht Aktien, die in den letzten Monaten in Schwierigkeiten geraten sind, sie liegen auch alle zwischen 28 Prozent und 67 Prozent seit Jahresbeginn im Minus. Und das ist außergewöhnlich, wenn man bedenkt, wie sehr die meisten Tech-Aktien trotz der jüngsten Verkäufe im Jahr 2023 noch im Plus sind.

Zwar machen diese vier angeschlagenen Aktien mit insgesamt weniger als sechs Prozent keinen großen Teil des Portfolios von ARK Innovation aus. Aber die großen Positionen des Fonds sind im Moment auch eher ein Anker als ein Auftrieb.

Tesla und Zoom bremsen

Die Aktien des Elektroautoherstellers Tesla sind seit dem Höchststand des ARK Innovation um mehr als 16 Prozent gefallen. Mit einem Anteil von fast elf Prozent am Portfolio haben sie eine sehr hohe Gewichtung. Die Aktien von Tesla sind in diesem Jahr zwar immer noch um fast 100 Prozent gestiegen, aber dieser Rückenwind lässt jetzt nach.

Die zweitgrößte Position von ARK Innovation, Zoom Video Communications (ZM), ist ebenfalls keine große Hilfe. Der Videokonferenz-Service hat einen Anteil von 8,2 Prozent am Portfolio. Aber er war das ganze Jahr über ein Nachzügler und seit dem Höchststand des ARK Innovation ist die Aktie um 7,6 Prozent gefallen.

Die Positionen mit der schlechtesten Wertentwicklung im ARK Innovation ETF seit seinem Höchststand im Juli 2023:

Unternehmen Gewichtung im ETF Veränderung seit Hoch Invitae 0,19% -59,4% 2U 0,23% -49,7% Cerus 0,28% -47,3% Block 4,88% -42,7% Pacific Biosciences of California 2,04% -39,8% Roblox 3,33% -39,8% Unity Software 3,76% -37,2% Verve Therapeutics 0,36% -36,2% Coinbase Global 7,62% -36,0% Exact Sciences 3,34% -32,6% 10x Genomics 1,24% -32,0% Gingko Bioworks 3,03% -31,9%

Quelle: S&P Global Market Intelligence, IBD, ARK Innovation

Der Investmentfonds ist auf Volatilität ausgelegt und umfasst Positionen, von denen Wood glaubt, dass sie sich nicht unbedingt in diesem Jahr, aber irgendwann später auszahlen werden. Nur ein paar Monate sind kein guter Maßstab für den ETF. Aber auch langfristig gesehen hat ARK Innovation in den letzten fünf Jahren einen annualisierten Verlust von fast drei Prozent verzeichnet. Das liegt deutlich unter der jährlichen Rendite von 15,1 Prozent beim Nasdaq 100 und von 10,1 Prozent beim S&P 500 in diesem Zeitraum.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion