Lange Zeit befand sich die Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont Corp. in einer Korrekturphase. Zuletzt entwickelte sich frisches Aufwärtsmomentum. Ein wichtiger Widerstandsbereich steht im Fokus. Gelingt der Aktie der Ausbruch und damit einhergehend die mögliche Forcierung der Bodenbildung.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Newmont am 25.11. hieß es unter anderem „[…] Für Newmont gilt es nun. Ein Ausbruch über die 38 US-Dollar würde das Thema Bodenbildung vorantreiben. Maßgeblichen Einfluss dürfte die weitere Entwicklung des Goldpreises haben. Doch nachdem dieser die 2.000 US-Dollar geknackt hat, haben sich auch hier die Perspektiven weiter verbessert. Mit einem Ausbruch über die 38 US-Dollar würde sich Newmont weiteres Aufwärtspotential in Richtung 41+ US-Dollar (Doppeltop aus dem September und Oktober dieses Jahres) eröffnen. In diesem Kursbereich würde dann bereits die nächste Herausforderung warten. Rücksetzer sollten im besten Fall auf 35 US-Dollar begrenzt bleiben.“.

Newmont nutzte die Gunst der Stunde bzw. die exzellenten Rahmenbedingungen und knackte den damals noch dominierenden Abwärtstrend (rot dargestellt). Gleichzeitig wurde der Widerstand bei 38 US-Dollar durchbrochen. Das frische Kaufsignal entfaltete die erwartete Wirkung und hievte die Aktie an den nächsten wichtigen Widerstandsbereich von 41+ US-Dollar heran. Hier liegt das Doppeltop aus dem September und Oktober dieses Jahres. Ein erfolgreicher Ausbruch hätte womöglich richtungsweisenden Charakter. Nun gilt es!

Kurzum. Deutlich anziehende Gold- und Silberpreise brachten Newmont in Schwung. Die Aktie setzt den Widerstand um 41 US-Dollar aktuell massiv unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte das Ende der Bodenbildung forcieren und würde der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 44 US-Dollar eröffnen. Rücksetzer bleiben in der aktuellen Situation auf 38 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, wäre Obacht geboten.