Aus technischer Sicht ist der DAX nach fünf aufeinanderfolgenden positiven Wochen "massiv überkauft", sagt Thomas Altmann, Partner bei QC Partners. Der Relative-Stärke-Index (RSI), bei dem Werte über 70 als überkauft gelten, zeigt für den DAX aktuell einen Wert von 80 an. Dies ist der höchste Stand seit November des letzten Jahres, dem ein negativer Dezember folgte. Ähnliche Signale sendet auch der Dow Jones in den USA, dessen RSI ebenfalls bei 80 liegt – ein Niveau, das zuletzt Anfang 2018 erreicht wurde und damals einem schnellen Kursrückgang von über zehn Prozent voranging.

An den globalen Aktienmärkten stehen spannende Entwicklungen an: Während Indizes wie der DAX und der Nasdaq 100 auf dem besten Weg sind, ihre Allzeithochs zu erreichen, zeichnen sich auch erste Anzeichen von Überhitzung ab.

Diese Entwicklungen stehen in starkem Kontrast zu anderen Teilen der Welt, warnt Altmann. Der Hang Seng China Enterprise Index in Hongkong ist auf ein neues Jahrestief gefallen und verzeichnet einen Rückgang von 26 Prozent seit seinem Allzeithoch im Januar. Trotz der niedrigen Bewertungen bleiben Anleger skeptisch gegenüber den wirtschaftlichen Aussichten in China, was zu einer verstärkten Investition in europäische und amerikanische Aktien führt.

Neben den Aktienmärkten ist auch der Goldpreis ein wichtiger Indikator für die Stimmung an den Märkten. Er hat ein neues Allzeithoch erreicht und ist im aktuellen Handelsverlauf erstmals über die Marke von 2.100 US-Dollar gestiegen. Dieser Anstieg wird vor allem durch die Erwartung früherer Zinssenkungen durch die Notenbanken beflügelt, was Gold als sichere Anlage attraktiver macht.

Insgesamt zeigt sich, dass trotz der Nähe zu Allzeithochs bei wichtigen Indizes wie dem DAX und Nasdaq, die Marktdynamik durch unterschiedliche regionale Entwicklungen und makroökonomische Erwartungen geprägt ist.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion