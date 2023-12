Diese Verteidigungswerte versprechen Gewinne in Krisenzeiten

Aber auch die Verteidigungsausgaben in Deutschland wachsen stetig. So sind sie zwischen 1991 und 2021 um rund 36 Prozent gestiegen. Im Jahr 2021 betrugen die Verteidigungsausgaben noch 46,93 Milliarden Euro, um dann binnen zweier Jahre auf rund 50,12 Milliarden Euro zu klettern.

Schwelenden Krisenherde weltweit bedeuten immer auch höhere Einnahmen für Verteidigungs- und Rüstungsunternehmen. Zahlen untermauern das: Die US-Verteidigungsausgaben für Auftragnehmer sind in den letzten Jahren zwar etwas zurückgefahren worden, dennoch profitieren einige Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen weiterhin von den Gesamtausgaben für Aufträge – die laut dem Nachrichtenportal CNBC im Zeitraum 2017 bis 2020 deutlich von 373,5 Milliarden US-Dollar auf 448,9 Milliarden US-Dollar gestiegen sind.

So macht auch der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall kräftig Kasse: Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ist der Aktienkurs steil angestiegen. Ende Februar 2022 lag er noch bei knapp 90 Euro. Heute notiert er bei 285 Euro und liegt damit rund 215 Prozent im Plus. Und selbst bei diesen stolzen Kursen lohnt immer noch ein Einstieg, meinen die bei Marketscreener vertretenen Analysten: Das Kursziel legen sie im Mittel auf 335 Euro.

Genauso haben auch die großen US-Unternehmen wie Northrup Grumman oder Lockheed Martin in den vergangenen Jahren kräftig profitiert. Beide liegen seit Februar 2022 mit 28,2 und 27,4 Prozent im Plus. Doch auch weniger bekannte Unternehmen halten wichtige Marktpositionen und verzeichnen steigende Aktienkurse. Laut CNBC sind unter anderem die Titel von TransDigm, Parsons oder Howmet Aerospace erfolgsversprechend.

Einerseits überzeugen hier die Gewinnwachstumsprognosen von Analysten, die sich zwischen 13 bis 26 Prozent bewegen. Andererseits sprechen die Kursanstiege der vergangenen sechs Monate selbst für sich: So kletterte die TransDigm-Aktie rund 15 Prozent hinauf. Der Aktienkurs von Parsons verzeichnete einen Kursanstieg von 36 Prozent. Und der Kurs von Howmet Aerospace stieg um 16 Prozent.

AutorIn: (ner) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion

Empfehlung: Die Top 3 Dividendenaktien 2024. Mit diesen Dividendenperlen können Sie von attraktiven Renditen von bis zu +10% profitieren! Jetzt kostenlosen Report sichern!