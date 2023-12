Heliostar Metals stellt erfahrenen Minenbauer als COO ein

Herr Bush ist ein bewährter Minenbauer mit einer starken Erfolgsbilanz in den Bereichen Minenerschließung, Projektintegration und Betrieb. Zuvor war Herr Bush acht Jahre lang COO der Capstone Mining Corporation. Dort war er für alle Aspekte des Betriebs, der Erschließungsprojekte und der Integration neuer Akquisitionen des Unternehmens verantwortlich. In jüngerer Zeit war Herr Bush als Senior Vice President für Mexiko bei Equinox Gold Corp. tätig. Er war für die Mine Los Filos verantwortlich, die 30 km südlich von Ana Paula im Bundesstaat Guerrero liegt. Vor dieser Tätigkeit leitete Bush als COO der Minefinders Corporation die Erschließung und Inbetriebnahme der Mine Dolores in Chihuahua, Mexiko. Er war siebzehn Jahre lang in zunehmend höheren Positionen bei Placer Dome/Barrick tätig. Herr Bush schloss sein Studium an der University of Texas, El Paso, mit einem B.Sc. in Metallurgietechnik ab.

Charles Funk, CEO von Heliostar Metals, sagte zu dieser Ernennung: "Die Gewinnung eines Minenbauers mit dem Reichtum und der Tiefe der Erfahrung von Gregg ist ein bedeutender Schritt für Heliostar. Das Unternehmen hat die klare Vision, sich zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu entwickeln, wobei Ana Paula unsere erste aktive Mine sein wird. Gregg wird die technischen Studien, die wirtschaftliche Analyse und schließlich den Bau dessen leiten, von dem wir glauben, dass es die nächste große Goldmine in Mexiko sein wird. Gregg hat die Schritte, die dem Unternehmen vorausgehen, bereits mehrfach in Mexiko vollzogen, verfügt über Erfahrung in dem Gebiet, in dem wir tätig sind, und bringt eine Erfolgsbilanz von Sicherheits-, Umwelt- und Produktionsverbesserungen aus seinen früheren Tätigkeiten mit. Ich freue mich darauf, bis 2024 voranzukommen, während wir weiter wachsen und das Risiko einer der größten und hochwertigsten Goldlagerstätten der Welt verringern."