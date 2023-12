Harald Hendrikse, Analyst bei der Citigroup, sieht Anzeichen für eine positive Trendwende bei VW. Er merkt an, dass die Aktien der Autobranche und des DAX seit dem Sommer 2022, als der Indexanbieter MSCI wegen der Problematik in Xinjiang eine "rote Flagge" für das Nachhaltigkeitsrating setzte, im Vergleich hinterherhinkten.

Die VW-Aktie ist am Mittwoch in der Spitze um 5,20 Prozent gestiegen und hat damit ihre 100-Tage-Linie überquert. Es gab leicht positive Nachrichten zum Thema Xinjiang: Die von Volkswagen beauftragten Prüfer fanden nach eigenen Angaben keine Anzeichen von Zwangsarbeit oder andere Verstöße gegen Menschenrechte im umstrittenen Werk in der chinesischen Provinz.

Hendrikse erklärt: "Wenn die Ergebnisse des Audits MSCI nun zufriedenstellen, und sie die rote Flagge fallen lassen, dürften viele europäische Anleger zurückkommen, die aufgrund ihrer Nachhaltigkeitsanforderungen keine VW-Aktien mehr kaufen durften. Dann dürfte ein deutlicher Teil der Underperformance aufgeholt werden."

Außerdem wurde heute bekanntgegeben, dass Volkswagen plane, die Gespräche über das umfangreiche Sparprogramm noch in diesem Jahr abzuschließen. "Unsere Verhandlungen mit dem Unternehmen sind auf der Zielgeraden", erklärte Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg am Mittwoch. "Wir wollen die Eckpunkte bis Jahresende festgelegt haben."

Das im Sommer vorgestellte "Performance Programm" zielt darauf ab, die Kosten des größten Autobauers Europas bis 2026 um zehn Milliarden Euro zu reduzieren und die Umsatzrendite von zuletzt 3,4 Prozent auf 6,5 Prozent zu steigern. Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat laufen seit Oktober.

Laut Marketscreener bietet die Aktie ein Kurspotenzial von rund 37 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag. Der Analystenkonsens lautet Aufstocken.

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion