Schwarze Exzellenz ist der Fokus der neuesten Mitarbeiterressourcengruppe der PRA Group

NORFOLK, Virginia, 5. Dez. 2023 /PRNewswire/ -- Die PRA Group (Nasdaq: PRAA), ein weltweit führendes Unternehmen für die Übernahme von notleidenden Forderungen und deren Beitreibung, feierte heute die Einführung seiner Mitarbeiterressourcengruppe (MRG) für Schwarze Exzellenz. Die Gruppe für Schwarze Exzellenz bietet einen Raum, in dem die Mitarbeiter der PRA Group Teil einer Gemeinschaft werden können, in der Schwarze Kultur rund um den Globus gefeiert und umarmt wird.

Von den drei in den USA aktiven Mitarbeiterressourcengrupppen des börsennotierten Finanzdienstleistungsunternehmens ist die Gruppe für Schwarze Exzellenz die erste MRG, die weltweit agiert. Der auf Landesebene geschäftsführende Anwalt Zulema Green und der globale Controller Neal Petrovich sind leitende Co-Sponsoren der Gruppe.

Green freut sich bereits darauf, zu sehen, wie sich das Potenzial der Gruppe in Zukunft entfalten wird und die persönliche und berufliche Entwicklung der Mitglieder sowie ihr Zugehörigkeitsgefühl gefördert werden. „Ich freue mich, einen Schutzraum unterstützen zu können, in dem Schwarze Exzellenz sich in ihrer höchsten Form zeigen kann und ich hoffe, dass die Mitglieder der Gruppe sich optimal entfalten können", sagte Green.

Bei der virtuellen Einweihungsfeier der Gruppe waren über 100 Mitglieder der PRA Group aus allen Geschäftsbereichen des Unternehmens weltweit anwesend. Das Führungsteam der MRG für Schwarze Exzellenz, zu dem vier weitere Mitarbeiter der PRA Group gehören, zeigte in einem eindrucksvollen Film, wie Mitarbeiter der PRA Group Schwarze Exzellenz für sich definieren. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einer Einführung von LaTisha Tarrant, leitende Vizepräsidentin, Leiterin der Rechtsabteilung und Leiterin der Personalabteilung. Anschließend wurden die Teilnehmer mit tiefgehenden Gesprächen und Aktivitäten zur Selbstreflektion zum Thema Schwarze Geschichte und durch kulturelle Diskussionen zum Nachdenken angeregt. Die Teilnehmer hatten so die Gelegenheit, ein Gefühl der Gemeinschaft rund um den Globus aufzubauen.

„Die kulturelle Verbindung der Schwarzen Erfahrung geht über Orte und Herkunft hinaus und verbindet Menschen in aller Welt. Daher findet der Start dieser Gruppe während der Feiertage zu einem idealen Zeitpunkt statt; in einer Zeit der Familienzusammenkünfte und der Verbundenheit", sagte Green. Green und Petrovich freuen sich, mit dieser MRG in das neue Jahr zu starten und die kulturellen Meilensteine des Martin Luther King Day und Black History Month sehr bald gemeinsam zu feiern.