Goldman Sachs Analysten haben fünf europäische Aktien identifiziert, die sie als attraktive Investment-Optionen sehen. An erster Stelle steht die BT Group aus Großbritannien, bei der sie ein Aufwärtspotenzial von 130 Prozent in den nächsten zwölf Monaten erwarten, aufgrund der Pläne des Unternehmens, seine Glasfaserinfrastruktur auszubauen und stärker zu monetarisieren. Auf Platz zwei liegt die Berliner Mahlzeiten-Lieferplattform Delivery Hero mit einem erwarteten Aufwärtspotenzial von fast 82 Prozent. Burberry, Bureau Veritas und Koninklijke Philips folgen auf den weiteren Plätzen. Die Analysten betonen, dass ihre Empfehlungen nicht als Portfolio betrachtet werden sollten und sie Wert auf Diversifizierung über Sektoren und Regionen legen. Sie glauben, dass die Volatilität an den Aktienmärkten dieses Jahr für aktives Stock-Picking spricht. Andere Analysten, die auf Marketscreener erfasst sind, stimmen ebenfalls positiv mit den Empfehlungen von Goldman Sachs überein.