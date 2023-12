Der Aufwärtstrend ist weiter intakt, solange das gestrige Tagestief hält. Wenn der Markt ein neues Hoch erreicht, wäre die Gefahr einer Trendumkehr gebannt.

Damit hängt alles an den Arbeitsmarktdaten aus den USA, die huete um 14:30 Uhr über die Ticker laufen. Sie könnten die Stimmung am Aktienmarkt bis zur Notenbanksitzung der Fed in der kommenden Woche maßgeblich prägen. Die Anleger hoffen auf schwächere Zahlen, um ihre Erwartung bald fallender Leitzinsen in den USA zu bestätigen. Auf dem Börsenparkett hofft man, dass die Daten zwar schwächer, aber nicht zu schwach ausfallen. Sie sollten eine Zinssenkung der Fed bereits im März kommenden Jahres ermöglichen, aber gleichzeitig das Szenario einer weichen Landung der US-Wirtschaft aufrechthalten.