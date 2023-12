Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet das Management zwar eine Umsatzverlangsamung, dennoch sollen Umsätze in Höhe von rund 17 Milliarden Euro plus oder minus 500 Millionen Euro und einer bereinigten Bruttomarge von 45 Prozent angepeilt werden.

Zentraler Player der Energiewende

Der CEO des Dax-Mitglieds, Jochen Hanebeck sieht sich derweil auf Kurs, um die vor einem Jahr ausgegebenen ambitionierten Ziele zu erreichen. In der Pressemeldung vom 15.11.2023 äußerte sich dieser wie folgt:

„Dabei bewegen wir uns weiterhin in einem anspruchsvollen Umfeld. Unsere Zielmärkte entwickeln sich unterschiedlich: Das strukturelle Halbleiterwachstum in den Bereichen erneuerbare Energien, Elektromobilität, insbesondere in China, und bei Mikrocontrollern für die Automobilindustrie ist ungebrochen. Dagegen durchlaufen Consumer-, Kommunikations-, Computing- und IoT-Anwendungen ein temporäres Nachfragetief.“

In Bezug auf die Energiewende beschleunigen die Bayern ihre Investitionen. Insgesamt sind im Konzern für 2024 rund 3,3 Milliarden Euro geplant. Dabei soll ein erheblicher Anteil in Anlagen zur Herstellung von Produkten auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) fließen. Die "Halbleiter der dritten Generation" werden derzeit vermehrt in Elektroautos, Ladestationen und Energiespeichern verbaut, Tendenz steigend. Keine Frage, in Sachen Dekarbonisierung dürfte in den nächsten Jahren weiter Goldgräberstimmung herrschen. Davon will Infineon ein großes Stück des Kuchens abhaben und sich bis zum Ende des laufenden Jahrzehnts einen Marktanteil von rund 30 Prozent am globalen SiC-Markt bei einem Jahresumsatz von 7,6 Milliarden Euro sichern.

Analysten überbieten sich mit Kaufempfehlungen

Die positiven Zukunftsaussichten und die hervorragende Positionierung im Bereich der erneuerbaren Energien spiegelt sich auch in diversen Analystenkommentaren wider. So wiederholte die britische Investmentbank Barclays ihre Einstufung mit „Overweight“ als auch ihr Kursziel von 47 Euro. Auch Goldman Sachs hat die Einstufung auf „Buy" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen.

Seit dem Zwischentief Anfang November konnte die Infineon-Aktie rund 37 Prozent auf 37,16 Euro zulegen und überwand unter hohem Volumen die 200-Tagelinie bei 34,50 Euro. Zwar befindet sich das Papier aktuell im überkauften Bereich, könnte jedoch nach einer kurzen Konsolidierung den Angriff auf das Jahreshoch bei 39,95 Euro starten. Nächster Zielbereich wäre dann das Hoch aus dem Jahr 2022 bei 43,84 EUR. Das All-Time-High wurde übrigens am 1.Juni 2000 während der Glanzzeiten des Neuen Marktes erzielt. Damals kostete ein Anteilsschein 77,57 Euro.

Autor: mar, wallstreetONLINE Zentralredaktion