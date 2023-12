Heliostar verkündet erfolgreichen Abschluss des $5,2 Mio. Warrant Incentive Programm

Vancouver, Kanada, 11. Dezember 2023 - Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FRA: RGG1) ("Heliostar" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/heliostar-metal ... - freut sich, den erfolgreichen Abschluss des Optionsscheinausübungsprogramms des Unternehmens bekannt zu geben, das bereits am 14. November 2023 angekündigt wurde (das "Incentive-Programm"). Insgesamt wurden 17.581.544 Stammaktien am Kapital des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") nach der Ausübung von 17.581.544 zuvor ausstehenden Aktienoptionsscheinen (die "ausstehenden Optionsscheine") emittiert, wodurch dem Unternehmen ein Bruttoerlös von insgesamt 5.274.463,20 $ zufloss.

Für jeden ausgeübten Warrant erhielten die Inhaber eines solchen Warrants die eine Stammaktie, auf die sie gemäß den Bedingungen der Warrants Anspruch hatten, sowie ein Drittel eines Warrants zum Kauf von Stammaktien (der "Anreiz-Warrant"). Jeder ganze Incentive Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,40 $ innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem Datum der Ausgabe des Incentive Warrants. Im Rahmen des Anreizprogramms wurden insgesamt 5.860.504 Anreiz-Warrants ausgegeben.

Die Inhaber von 46.363.630 ausstehenden Optionsscheinen, die am 16. März 2023 ausgegeben wurden, waren zur Teilnahme an dem Anreizprogramm berechtigt. Nach Abschluss des Anreizprogramms verbleiben 28.782.086 ausstehende Optionsscheine. Für die Inhaber ausstehender Warrants, die sich nicht am Anreizprogramm beteiligt haben, bleiben die ausstehenden Warrants bis zum 16. März 2026 ausstehend und können weiterhin zu ihren aktuellen Bedingungen in Stammaktien umgetauscht werden; zu diesem Zeitpunkt verfallen alle ausstehenden Warrants, die nicht ausgeübt werden, und werden gemäß ihren Bedingungen annulliert.

Da Insider des Unternehmens an dem Anreizprogramm teilgenommen haben, kann das Anreizprogramm eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Shareholders in Special Transactions ("MI 61-101") darstellen. Das Unternehmen beruft sich auf die in Abschnitt 5.5(a) und (b) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den formalen Bewertungsanforderungen von MI 61-101 auf der Grundlage, dass der Marktwert der Transaktion mit Insidern nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens betragen wird und keine Wertpapiere des Unternehmens an einem in diesem Abschnitt genannten Markt notiert sind, und das Unternehmen beruft sich ferner auf die in Abschnitt 5 enthaltene Ausnahme von den Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre von MI 61-101.7(1)(a) des MI 61-101 auf der Grundlage, dass der Marktwert der Transaktion mit Insidern nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt.