Airbus (NL0000235190) ist auf gutem Weg, sein Absatzziel für 2023 zu erreichen: Bis Ultimo November wurden 623 Verkehrsflugzeuge an 82 Airlines ausgeliefert; mit 720 Maschinen zum Jahresende wäre der Stückabsatz stabil gegenüber dem Vorjahr. Das Management bekräftigte diese Prognose und stellte zudem ein bereinigtes EBIT von 6 Mrd. Euro für 2023 in Aussicht. Der Konzernumsatz der ersten drei Quartale stieg um 12 Prozent auf 42,6 Mrd. Euro (Konsensus-Schätzung: 42,8 Mrd. Euro, Vergleichszeitraum Vorjahr: 38,1 Mrd. Euro). Der zivile Umsatz legte um 18 Prozent zu, die Hubschrauber-Division um 3 Prozent, während Verteidigung und Raumfahrt 6 Prozent nachgaben, was vor allem auf den Auslieferungsstau beim A400m zurückzuführen ist; zudem verbuchte die Sparte nach einer Belastung von 400 Mio. Euro aus verzögerten Satellitenprogrammen nur eine schwarze Null.

Discount-Strategie mit 8,6 Prozent Puffer (Juni)