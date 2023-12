Moderate Gewinne gab es zudem in Moskau. Der RTS-Index beendete den Tag mit plus 0,77 Prozent auf 1056,02 Zähler./mik/ger/APA/ck/ngu

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Dienstag erneut uneinheitlich geschlossen. Gewinne in Budapest und Moskau standen Verlusten in Prag und Warschau gegenüber. Allerorten warten Anleger auf die an diesem Mittwoch und Donnerstag anstehenden Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken.

