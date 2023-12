Vor wenigen Tagen hat Homerun Resources (TSX.V: HMR, FSE: 5ZE, WKN: A3CYRW) mit der brasilianischen Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) eine abschließende Vereinbarung über die Gewinnung von hochreiner Quarzkieselerde in der brasilianischen Provinz Bahia geschlossen. Hier hat Homerun Resources in der Nähe der Stadt Santa Maria Eterna das exklusive Recht, hochreinen Quarzsand auf den Konzessionen von CBPM zu gewinnen.

Homerun Resources erreicht mit diesem Vertragsabschluss einen wichtigen Meilenstein in seiner Unternehmensentwicklung, denn durch diese Kooperation sichert sich das Unternehmen nicht nur exklusive Schürfrechte für Quarzsand, sondern kann in der Provinz auch über sehr große Quarzsandflächen verfügen, denn die Companhia Baiana de Pesquisa Mineral ist das Mineralforschungs- und Entwicklungsunternehmen des brasilianischen Bundesstaates Bahia.

Im Rahmen der CBPM-Vereinbarung wird Homerun Resources eine Fördergebühr von 50 Real, das sind ca. 10,00 US-Dollar, je Tonne geförderten Quarzsand zahlen. Für den Verkauf des geförderten Quarzsandes außerhalb Brasiliens wird zusätzlich zu dieser Abbaugebühr eine weitere fünfprozentige Bruttoverkaufsgebühr fällig. Homerun Resources wird zusätzlich zu den beiden zuvor genannten Abgaben in jedem Jahr eine Mindestlizenzgebühr für den Verkauf einer Mindestproduktion von 12.000 Tonnen aufbereiteten Sandes entrichten.

Homerun Resources und CBPM wollen die lokalen Gemeinden weiterentwickeln

Homerun Resources hat sich ferner bereit erklärt, gemeinsam mit CBPM einen Fonds für die Entwicklung des Bildungswesens in den lokalen Gemeinden der Förder- und Verarbeitungsgebiete einzurichten. Sowohl CBPM wie auch Homerun werden zu diesem Fonds jeweils einen Betrag beisteuern, der zehn Prozent der im Rahmen des Abkommens gezahlten Lizenzgebühren entspricht.

In der Verwaltung des Fonds werden jeweils ein Vertreter von CBPM und Homerun vertreten sein und darüber wachen, dass die Gelder gemäß der Fondssatzung verwendet und alle einschlägigen Gesetze und Vorschriften des Bundesstaates Bahia sowie des Staates Brasilien eingehalten werden.

Die Vereinbarung mit CBPM hat eine anfängliche Laufzeit von zwanzig Jahren und kann um weitere zwanzig Jahre verlängert werden, wenn die Partnerschaften am Ende der anfänglichen Laufzeit in gutem Zustand ist. Sollte Homerun die Vereinbarung auf eine andere Partei übertragen, erhält CBPM einen Anteil von einem Prozent des Betrags, den das Unternehmen für die Übertragung erhält.

Homerun Resources wird bei Unterzeichnung der Vereinbarung 1.000.000 Real, das sind umgerechnet 200.000 US-Dollar, an CBPM zahlen und eine weitere Zahlung von 1.000.000 Real (200.000 US-Dollar) beim Erhalt der Genehmigungen der brasilianischen Behörden für den Förderplan des Unternehmens leisten. Da in der Vergangenheit die Abbautätigkeiten auf den Konzessionsgebieten von den Behörden genehmigt wurden, sind an dieser Stelle kaum Schwierigkeiten zu erwarten.

Die Vertragsdetails schaffen eine Win-win-Situation

Entsprechend groß ist die Freude sowohl bei Homerun Resources wie auch bei CBPM über den Vertragsabschluss. Henrique Carballal, der Präsident von CBPM, kommentierte das Abkommen mit den Worten: „Zunächst einmal ist es eine große Genugtuung, eine Partnerschaft mit einem Unternehmen wie Homerun aufbauen zu können, das in der Gemeinde Belmonte Industriesand schürfen und diesen Industriesand verarbeiten wird, um ihn in reines Siliziumdioxid und dann in hochtechnologische Produkte, wie z.B. Solarzellen umzuwandeln wird. (...) Daher glauben wir, dass die Partnerschaft zwischen CBPM und der Regierung des Bundesstaates mit Homerun Resources von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung anderer Aktivitäten sein wird, die auf die Entwicklung von Mineralien abzielen und sich auf die Energiewende und das Wachstum Bahias in den Bereichen Soziales, Umwelt und Wirtschaft konzentrieren."

Brian Leeners, der CEO von Homerun Resource“, erklärte: „Wir freuen uns sehr über den exklusiven Zugang zu diesem unglaublich hochwertigen HPQ-Quarzsandvorkommen in Bahia und ebenso sehr über unsere wachsende Partnerschaft mit CBPM und dem Bundesstaat Bahia, die den Dreh- und Angelpunkt für die Ausweitung unseres Geschäftsplans darstellt, von der Gewinnung über die Verarbeitung bis hin zur Endfertigung. CBPM teilt unsere Vision, dass diese erstaunliche Ressource mit einer umweltverträglichen Entwicklung genutzt werden kann, die den Menschen in Bahia langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Nutzen bringt.“

