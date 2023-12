Das Börsenjahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen und es was insgesamt ein gutes Börsenjahr. Zwar erwirtschaftete der DAX den Großteil seiner Jahresperformance erst auf den letzten Metern, sprich seit Ende Oktober. Insgesamt bleibt ein solides Plus von knapp 20%. Aktuell handelt der deutsche Leitindex zudem so hoch wie nie zuvor. Unter den größten Jahresgewinnern im DAX finden sich der Softwarekonzern SAP (+54%), der Rüstungskonzern Rheinmetall (+53%) und der Sport- und Konsumartikel-Hersteller adidas (+52%).

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. So war auch 2023 selbstverständlich kein Jahr, in dem ausnahmslos alle DAX-Werte gestiegen sind. Mit Blick auf das Jahresende werden nun die "Loser 2023" aus vielen Portfolios gekehrt. Kaum ein professioneller Anleger (Fonds, Versicherung, etc.) möchte die Verliererwerte per Jahresende im Depot ausweisen. Für antizyklische Investoren ergeben sich dadurch Chancen. Die Idee: die Verlierer von Heute vor Jahresende einsammeln und auf Besserung im kommenden Jahr spekulieren.

