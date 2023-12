Dies wird jedoch davon abhängen, wie viele Verbraucher sich dazu entschließen, schnell die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 Modelle zu kaufen, bevor der Verkauf in den kommenden Tagen aufgrund eines Patentstreits gestoppt wird. Verbraucher können beide Produktlinien bis Donnerstag, 21. Dezember, auf der Website von Apple und bis 24. Dezember im Einzelhandel kaufen.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!

Es stellt sich also die Frage, ob ein plötzlicher Verkaufsanstieg in der letzten Woche des Weihnachtsgeschäfts mögliche Umsatzeinbußen ausgleichen kann. Es ist jedoch erwähnenswert, dass mehrere große Einzelhändler, wie Best Buy, Target, Walmart und Amazon den Preis für das Basismodell der Apple Watch Series 9 bereits um 70 US-Dollar von 399 US-Dollar auf 329 US-Dollar gesenkt hatten und einige auch das teurere Modell Ultra 2 von 799 US-Dollar auf 750 US-Dollar reduzierten.

Im letzten Quartal sagte Apples Chief Financial Officer Luca Maestri, dass der Gesamtumsatz im Dezember-Quartal "ähnlich" wie vor einem Jahr sein werde, als Apple 117,1 Milliarden US-Dollar Umsatz meldete, und ließ damit die Tür für einen stagnierenden oder möglicherweise niedrigeren Umsatz offen. Nachdem die Gewinne das vierte Quartal in Folge rückläufig waren, beklagten einige Analysten die enorme Größe des Unternehmens und merkten an, dass es mit 89,5 Milliarden US-Dollar Umsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres wie ein "riesiges Schlachtschiff" sei, das "nur ein wenig vorankommt".

Die Apple Watch hat seit ihrer Einführung im Jahr 2015 einen immer größeren Beitrag zum Umsatz von Apple geleistet. Apple schlüsselt den Umsatz zwar nicht gesondert auf, aber die Watch gehört zur Kategorie der Wearables, die im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 39,8 Mrd. US-Dollar generierten, was einem Rückgang von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten schätzen, dass innerhalb dieses Segments die Apple Watch 23,8 Milliarden US-Dollar ausmachte, wobei 12,9 Milliarden US-Dollar auf Zubehör entfallen, so FactSet.

Die Unterbrechung der Apple-Watch-Verkäufe ist auf eine Entscheidung der US-Handelsaufsicht ITC zurückzuführen, die feststellte, dass Apple Patente im Zusammenhang mit einem Blutsauerstoff-Sensor des Medizintechnikunternehmens Masimo verletzt hat, der in den meisten neuen Modellen seiner Smartwatches seit 2020 eingebaut ist. Die Aktien von Apple fielen am Montag leicht um 0,9 Prozent, während die von Masimo um drei Prozent stiegen.

Apple sagte in einer Erklärung, dass es mit der Anordnung nicht einverstanden ist und dass es "eine Reihe von rechtlichen und technischen Optionen verfolgt, um sicherzustellen, dass die Apple Watch für die Kunden verfügbar ist". Es ist nicht klar, ob die technischen Optionen, auf die sich das Unternehmen bezieht, die Entwicklung neuer Versionen von Blutsauerstoff-Sensoren oder die Lizenzierung von Technologien von Masimo bedeuten würden. Bloomberg News berichtet, dass Apple an möglichen Umgehungslösungen arbeitet, einschließlich Softwarekorrekturen, damit der Verkauf der Geräte schnell wieder aufgenommen werden kann.

Was auch immer in den nächsten Wochen passiert, Apple-Investoren sollten sich darauf einstellen, dass die Quartalsumsätze zum fünften Mal in Folge sinken könnten – ein besorgniserregender Meilenstein, den es laut FactSet-Daten seit mindestens 1998 nicht mehr gegeben hat.