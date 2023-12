JPMORGAN stuft Fedex auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex nach Quartalszahlen des US-Logistikkonzerns von 322 auf 305 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der schwachen Resultate sowie des enttäuschenden Ausblicks auf das laufende Quartal dürften die Aktien ihre Dezember-Gewinne großteils abgeben, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussagen ließen auch überwiegend negative Rückschlüsse auf den heimischen Konkurrenten UPS zu./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2023 / 00:20 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 00:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird aktuell mit einem Minus von -9,39 % und einem Kurs von 231,5EUR gehandelt.