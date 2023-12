Schließt der Markt heute über 16.625 Punkten, stehen die Vorzeichen für einen positiven Jahresausklang sehr gut. Aus technischer Sicht kann also auch nach dem spürbaren Rücksetzer um gut 400 Punkte seit dem Allzeithoch knapp über der 17.000er Marke Entwarnung gegeben werden. Anders wäre es allerdings, wenn der DAX heute unter 16.625 Punkten schließt. Dann könnte es zwischen den Jahren und im neuen Jahr erst einmal zu einer weiteren Abkühlung kommen.

Der letzte Handelstag vor Weihnachten wird für Investoren in chinesische Aktien zu einem Déjà-vu. Unter anderem um die Kurzsichtigkeit bei Jugendlichen und Kindern zu bekämpfen, wird der Zugang zu Computerspielen erschwert. Computerspiele werden in China bei einigen Experten auch als Ursache für zahlreiche andere Probleme angesehen, wie die hohe Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen oder niedrige Geburtenraten. Die neuen Regeln bedeuten aber auch, dass viele der Umsatzmodelle der Unternehmen wie Tencent oder NetEase in der jetzigen Form nicht mehr funktionieren werden.