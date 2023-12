AstraZeneca plant die Übernahme des chinesischen Zelltherapieunternehmens Gracell Biotechnologies für bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar. Mit diesem Schritt will der Pharmakonzern seine Zelltherapie-Ambitionen stärken und seine Präsenz auf dem chinesischen Markt ausbauen. Die Bartransaktion bewertet Gracell mit zwei US-Dollar pro Stammaktie oder zehn US-Dollar pro American Depository Share, was einem Aufschlag von 61,6 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 22. Dezember entspricht. Zudem erhalten die Aktionäre ein nicht handelbares, bedingtes Wertrecht in Höhe von 0,30 US-Dollar pro Stammaktie, wenn bestimmte regulatorische Meilensteine erreicht werden. Die Aktien von Gracell stiegen im vorbörslichen US-Handel um 60 Prozent. AstraZeneca wird auch Gracells Barmittel, Barmitteläquivalente und kurzfristige Investitionen in Höhe von 234,1 Millionen US-Dollar übernehmen. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2024 erwartet.