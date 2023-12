In nur 16 Tagen soll es einem Krypto-Trader gelungen sein, mit einem auf Solana basierenden Memecoin namens Silly Dragon (SILLY) aus einem Einsatz von 42 US-Dollar einen atemberaubenden Gewinn von 1,55 Millionen US-Dollar zu erzielen. Dies berichtet die Branchenwebsite Cryptopotato.com.



Silly Dragon ist einer der neuesten Memecoins, die auf der Solana-Plattform, der schnellsten Blockchain der Welt, für Furore sorgen. Innerhalb von nur zwei Tagen nach seiner Einführung am 5. Dezember 2023 verzeichnete der Token bereits einen Wertzuwachs von 900 Prozent. Der Token wurde von einem Halloween-Kostüm des Solana-Gründers Anatoly Yakovenko inspiriert, der sich als "Silly Dragon" (dummer Drache) verkleidet hatte.

Der betreffende Trader setzte 0,7 Solana ein, was zu diesem Zeitpunkt einem Wert von 42 US-Dollar entsprach. Dafür erhielt er über 20 Millionen Silly-Token, die kurzzeitig einen Wert von 1,55 Millionen US-Dollar erreichten. Der größte Teil dieses Gewinns ist bereits realisiert. Dennoch dürfte der Trader seine Entscheidung bereuen, denn der Wert des Tokens erreicht immer neue Höchststände und hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 130 Millionen US-Dollar erreicht. Mittlerweile wären 20 Millionen Silly-Token rund 2,4 Millionen US-Dollar wert.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

