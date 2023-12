Ives ist auch zuversichtlich, dass die KI-Technologie von Microsoft auf breiter Basis angenommen wird. Er geht davon aus, dass in den nächsten drei Jahren mehr als 60 Prozent der Kunden die Technologie für kommerzielle Zwecke nutzen werden, was dem Unternehmen bis zum Jahr 2025 einen Umsatz von rund 25 Milliarden US-Dollar bescheren wird.

Im März sprach Nvidia-CEO Jensen Huang von einem "iPhone-Moment" in Bezug auf den Einfluss neuer Technologien auf die Geschäftsentwicklung des Chip-Giganten. Dan Ives von Wedbush ist der Meinung, Microsoft erlebe nun einen ähnlich prägenden Moment. Der Analyst sieht den entscheidenden technologischen Fortschritt für Microsoft im KI-Assistenten Copilot, der in diverse Office- und Business-Tools des Unternehmens integriert wurde. Nach Meinung von Ives stellt Copilot eine bahnbrechende Neuerung dar.

Laut Marketscreener bietet die Aktie nach der Jahresrallye ein weiteres Kurspotenzial von rund elf Prozent für die kommenden zwölf Monate. Der Konsens lautet Strong Buy.

