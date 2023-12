Die Neuerung ist nicht nur ein Fortschritt für Kleinanleger, sondern soll nach Vorstellung der EU auch einem größeren Zweck dienen: der Stärkung europäischer Mittelständler und der Unterstützung der Energiewende sowie der Infrastrukturerneuerung. "Ein Kerngedanke ist dabei, privates Kapital für wichtige gesellschaftliche Aufgaben wie die Energiewende zu mobilisieren. Für deutsche Privatanleger ist der Eltif eine der ersten Möglichkeiten, direkt und diversifiziert in Sachwerte wie Infrastruktur zu investieren", erklärt Dirk Holz, Geschäftsführer von Commerz Real Fund Management, gegenüber dem Handelsblatt.

Ein entscheidender Vorteil der Eltifs ist ihre EU-weite Vermarktungsfähigkeit. Durch den Wegfall hoher Einstiegshürden, insbesondere der Mindestanlage, eröffnen sich neue Perspektiven für Kleinanleger.

Experten betonen die Bedeutung der Eltifs für die Diversifizierung von Anlagen und als Instrument zur Unterstützung gesellschaftlich relevanter Projekte wie der Energiewende. Bei der Auswahl eines Eltifs sollten Anleger insbesondere die Erfahrung des Asset-Managers und die Liquidität des Produkts berücksichtigen. Neue Eltif-Bestimmungen ermöglichen zudem die Konstruktion von semiliquiden Fonds, die eine flexiblere Kapitalbindung erlauben.

Anbieter wie Blackrock, Goldman Sachs und Pictet könnten nach Meinung von Experten bald entsprechende Produkte anbieten. Trotz der Abschaffung der Mindestanlage wollen einige Fondsgesellschaften an niedrigen fünfstelligen Mindestanlagen festhalten.

Die bisherigen Renditen variieren je nach Assetklasse, wobei für Private-Equity-Eltifs oft zweistellige Renditen angestrebt werden. Eltifs sollen sich primär an langfristig orientierte Anleger richten, ähnlich wie Indexfonds.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

