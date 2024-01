"Snowflake profitierte von einem übermäßig überschwänglichen Technologiemarkt im letzten Quartal 2023 und profitierte von einem noch nie dagewesenen KI-Hype-Zyklus, so dass sich die Aktie in den letzten Monaten stark erholte", zitiert Barron‘s White. "Unserer Ansicht nach ist die Aktie dadurch überbewertet und anfällig für Verkaufsdruck."

Zwar ist White der Ansicht, dass Snowflake langfristig gut positioniert ist, um von den wichtigsten langfristigen Trends zu profitieren, insbesondere vom Cloud Computing. Aber er fügt hinzu: "Die Margen sind dünn, die Bewertung hoch, der Wettbewerb dynamisch, und wir glauben, dass die dunkelsten Tage des wirtschaftlichen Abschwungs noch vor uns liegen."

Tipp aus der Redaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.