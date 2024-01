Das Schweizer Pharmakonzern Novartis steht kurz vor der milliardenschweren Übernahme des Biotech-Unternehmens Cytokinetics , berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen. Der Kauf von Cytokinetics, einem in San Francisco ansässigen Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als zehn Milliarden US-Dollar könnte demnach noch in dieser Woche abgeschlossen werden.

Über den möglichen Preis und andere Bedingungen wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Aktien des Unternehmens stiegen im vergangenen Monat aufgrund erfolgreicher Daten für sein experimentelles Herzmedikament zur Behandlung der hypertrophen Kardiomyopathie, der häufigsten genetischen Herzerkrankung, die zu Blutgerinnseln, Schlaganfällen und in seltenen Fällen zum Tod führen kann.

Kurz vor dem Jahreswechsel gab Cytokinetics bekannt, dass das Medikament sicher wirke, woraufhin die Aktien des Unternehmens an diesem Tag um mehr als 60 Prozent stiegen. Die Analysten von Truist prognostizieren, dass das Medikament von Cytokinetics bis 2032 einen Umsatz von bis zu 3,6 Milliarden US-Dollar erzielen wird.

Der Aktienkurs von Cytokinetics wurde in den letzten Wochen durch Berichte über einen möglichen Verkauf des Unternehmens beflügelt. Nachdem das WSJ berichtet hatte, dass eine Transaktion in greifbare Nähe gerückt sein könnte, kehrte die Aktie ihren steilen Abwärtstrend um und schloss am Montag mit einem Plus von mehr als 15 Prozent und steht vorbörslich weitere 3,9 Prozent höher.

Novartis, eines der umsatzstärksten Pharmaunternehmen der Welt, muss in diesem Jahrzehnt mit sinkenden Einnahmen rechnen, da der Patentschutz für mehrere Produkte ausläuft, darunter das Herzmedikament Entresto, das im Jahr 2022 rund 4,6 Milliarden US-Dollar des weltweiten Umsatzes von Novartis in Höhe von insgesamt 50,5 Milliarden US-Dollar ausmachen wird.

Der Aktienkurs des Unternehmens ist in jüngster Zeit gestiegen, unter anderem aufgrund positiver Studienergebnisse für Medikamente wie Kisqali zur Behandlung von Brustkrebs und der Einführung des Krebsbestrahlungstherapeutikums Pluvicto.

Die Übernahme von Cytokinetics wäre die jüngste in einer Reihe von Fusionen, bei denen Pharmariesen Biotechnologieunternehmen aufkaufen. AbbVie hat kürzlich zwei Übernahmen getätigt, und Bristol hat eine Reihe von Deals angekündigt, darunter die 14 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Karuna Therapeutics.

Diese Woche findet in San Francisco die JPMorgan Healthcare Conference statt, eine Veranstaltung, die in der Regel von einer Welle von Ankündigungen und Fusionsgesprächen begleitet wird.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion