Grund für den Gewinnrückgang von umgerechnet 2,8 auf 2,1 Milliarden US-Dollar ist die unverändert schwache Nachfrage nach einigen Halbleitern. Vor allem das Geschäft mit Speicherchips und Halbleitern für mobile Endgeräte entwickelte sich schwach. Hier blickt Samsung auf einen Umsatzrückgang von fünf Prozent auf umgerechnet 5,1 Milliarden US-Dollar zurück.

Trotz des Umsatz- und Gewinnrückgangs im Vorjahresvergleich haben sich die Südkoreaner gegenüber dem besonders schwachen Vorquartal wieder steigern können: Im dritten Quartal hatten die Einbußen beim operativen Gewinn noch 78 Prozent betragen. Die Verbesserung jetzt beweist, dass die Erholung auf dem Speicherchipmarkt vorankommt – wenn auch langsam.

Die genauen Zahlen will Samsung am Mittwoch, den 31. Januar, vorstellen. Trotz der Verbesserungen im abgelaufenen Quartal insbesondere im Speicherchipgeschäft muss befürchtet werden, dass die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik und Smartphones schwach geblieben ist, sonst hätte sich das Speicherchipgeschäft rascher erholt.

Bei Absatzschwäche in guter Gesellschaft

Mit einem langsamen Rebound der Smartphone-Verkäufe ist Samsung in guter Gesellschaft: Auch Apple hat aktuell insbesondere auf dem chinesischen Markt seine Probleme. Was das Halbleitergeschäft angeht – Samsung ist nach Taiwan Semiconductor die weltweite Nummer Zwei im Auftragsgeschäft – wird die taiwanische Konkurrenz ihr Betriebsergebnis am Donnerstag vorstellen.

Hier wird sich zeigen, ob es Taiwan Semiconductor gelungen ist, seinen aktuellen Vorsprung in der Fertigungstechnologie in den erneuten Gewinn von Marktanteilen umzumünzen.

Fazit: Erholung geht nicht rasch genug vonstatten

Trotz der Verbesserung beim operativen Gewinn gegenüber dem Vorquartal wird die Aktie heute mit Verlusten gehandelt: Angesichts eines Gewinneinbruchs von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der anhaltend langsamen Erholung im Speicherchipgeschäft hatten sich Marktteilnehmende offensichtlich mehr ausgerechnet.

Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 1.050EUR gehandelt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion