Nach einem Vorfall, bei dem ein Teil der Kabine einer Alaska-Airlines-Maschine kurz nach dem Start abgerissen wurde, reagierte die Aktie des Herstellers Boeing mit starken Kursverlusten. Auch die Papiere von Spirit AeroSystems, dem Hersteller des Rumpfes für Boeing, verloren mehr als elf Prozent. Es handelt sich um den stärksten Einbruch seit mehr als vier Monaten. Der Vorfall wirft ein schlechtes Licht auf Spirit AeroSystems, da das betroffene Flugzeug, ein Modell 737 Max 9, erst vor weniger als drei Monaten an die Fluggesellschaft geliefert wurde. Analysten schließen daher eine Wartung des Rumpfes als Ursache weitgehend aus. Nach dem Vorfall wurden 171 Boeing-Flugzeuge vorübergehend stillgelegt. Auch andere Zulieferer im Luftfahrtbereich verzeichneten Kursrückgänge. Die genaue Ursache für die plötzliche Dekompression des fast neuen Flugzeugs wird noch untersucht. Spirit AeroSystems war in der Vergangenheit bereits wegen Fertigungsmängeln in die Kritik geraten.