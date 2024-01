Bill Perkins, CEO von Skylar Capital Management, äußerte sich in einem CNBC-Interview optimistisch über die Aussichten für Öl und Erdgas. Er empfiehlt Privatanlegern, Aktien aus dem Permian-Becken in Betracht zu ziehen, wenn sie an einen langfristigen Aufwärtstrend bei Rohöl glauben. Zu seinen Favoriten zählen Devon Energy, EOG Resources und Diamondback Energy, die auch von der Mehrheit der Analysten zum Kauf empfohlen werden. Perkins sieht auch Potenzial im Erdgasbereich und empfiehlt, sich Produzenten anzusehen, die sich auf den Export von Flüssigerdgas (LNG) spezialisiert haben. Er glaubt, dass Erdgas aufgrund der steigenden Nachfrage, der weltweiten Exporte und der Inbetriebnahme neuer Anlagen die besten Aussichten auf Preissteigerungen hat.