Die Aktien von Uran-Bergbauunternehmen sind weltweit gestiegen, nachdem die USA angekündigt haben, Ausschreibungen zur Steigerung der heimischen Produktion von Kernbrennstoff durchzuführen. Das US-Energieministerium fordert US-Unternehmen auf, Vorschläge für die Produktion von High-Assay Low Enriched Uranium (HALEU) zu unterbreiten, mit einer Investition von bis zu 500 Millionen US-Dollar in Projekte zur Umwandlung von HALEU in chemische Vorstufen für Kernbrennstoffe. Nordamerikanische und australische Urankonzerne profitierten von der Ankündigung. Die Biden-Regierung verstärkt ihre Bemühungen, die Urananreicherung voranzutreiben, insbesondere nachdem das US-Repräsentantenhaus für ein Gesetz gestimmt hat, das die Einfuhr von angereichertem Uran aus Russland verbieten würde. Trotz Verzögerungen hat der Gesetzentwurf die Preise für rohen Kernbrennstoff erhöht. Die Spotpreise für eine Rohform von Uran, bekannt als Yellowcake, erreichten am Dienstag den höchsten Stand seit 15 Jahren. Dies ist auf die weltweite Renaissance der Kernenergie zurückzuführen, die durch Bemühungen des Westens zur Erhöhung der Energiesicherheit und Reduzierung von Emissionen ausgelöst wurde.