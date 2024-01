Morgan Stanley Analysten prognostizieren für 2024 eine zyklische Erholung und Fokus auf Schlüsselthemen wie Advanced Packaging, Gate-All-Around (GAA), Siliziumkarbid (SiC) und Künstliche Intelligenz (AI). Sie erwarten starke Kursaufschwünge in der zweiten Jahreshälfte, während das erste Halbjahr schwach ausfallen könnte. Die Berichtssaison der Halbleiterindustrie könnte Sorgen um die Erholung verstärken, insbesondere bei Automobil- und Industrie-Halbleitern. Trotz erwarteter Volatilität in den Aktienkursen zu Jahresbeginn, sehen die Analysten begrenztes Risiko nach unten. Sie heben vier Werte aus dem europäischen Halbleiter-Sektor hervor: STMicroelectronics, ASML, BE Semiconductor und VAT Group. Diese Unternehmen haben laut Morgan Stanley Potenzial für Erholung und Wachstum, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Auftragsbuchzyklus, Produktneueinführungen, Technologieadaption und Marktentwicklungen.