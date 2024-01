Das Delisting von CropEnergies soll Südzucker ein "klareres Kapitalmarktprofil" verschaffen und "Potenzial für eine verbesserte Liquidität und Neubewertung der Südzucker-Aktie" bieten, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. "Die durch das Delisting gewonnenen Freiräume werden wir nutzen, um unsere 'Strategie 2026 Plus' weiter voranzutreiben", erklärte Südzucker-Chef Niels Pörksen. "CropEnergies wird sich künftig verstärkt auf das Wachstumsthema biobasierte Chemie konzentrieren."

Südzucker hatte das Tochterunternehmen 2006 an die Börse gebracht, um die Internationalisierung des Bioethanolgeschäfts voranzutreiben. Sinkende Ethanolpreise drückten jedoch im vergangenen Jahr auf den Aktienkurs von CropEnergies, der sich bis zum Übernahmeangebot auf 6,75 Euro mehr als halbierte.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

