Nach dem Allzeithoch bei 337,90 Euro in der vergangenen Woche hat die Rheinmetall-Aktie (DE0007030009) gestern eine Verschnaufpause eingelegt. Die Nachrichtenlage für den Sektor bleibt jedoch positiv: Gerade erst hat die Beschaffungsagentur NSPA der Nato mit Unternehmen aus Deutschland und Frankreich Lieferverträge für Artilleriemunition im Volumen von rund 1,1 Mrd. Euro abgeschlossen, seit letztem Juli wurden bereits über 9,2 Mrd. Euro Rüstungsgüter geordert. Rheinmetall gehörte schon 2023 zu den Top-Performern im DAX und liegt auch dieses Jahr wieder an der Spitze. Auf dem aktuellen Kursniveau steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit für Rücksetzer; wer defensiv einsteigen und bereits bei einer Seitwärtsbewegung verdienen will, greift zum Zertifikat.

Discount-Strategie mit 9,4 Prozent Puffer (Juni)