Nachdem der lange anhaltende Kursanstieg der Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190), der am 23.1.24 bei 150,70 Euro in einen vorläufigen Höchststand gipfelte, korrigierte die Aktie am 24.1.24 auf bis zu 144,72 Euro. Mittlerweile konnte die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 148,70 Euro zulegen.

Erfüllen sich die positiven Prognosen der Experten der Deutsche Bank, die die Airbus-Aktie mit einem Kursziel von 165 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung noch weiter fortsetzen. Kann die Airbus-Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest auf 155 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.