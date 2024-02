Seit Mitte Dezember schaffte es der DAX nicht mehr, seinen großen Widerstandsbereich von 17000 Punkten zu überbieten. Es wurde zwar immer wieder der Rücklauf gekauft, doch auf der Oberseite der Markt gedrückt. Das Big Picture stellte sich in der Morgenanalyse vom 06.02.2024 wie folgt dar (Rückblick):

In der Vorbörse war jedoch erneut die Kraft zur Oberseite zu spüren, wie dieses Chartbild zeigte:

Eine Long-Idee war jedoch an der Stelle noch verfrüht, denn es etablierte sich nach der starken Eröffnung zunächst ein Abwärtstrend. Der führte zum GAP-close und noch einmal unter die 16.900er-Schwelle:

Erst zum Mittag gelang der Umschwung und dann ein Ansteuern zur 17.000 mit dem Schwung an der Wall Street. Diesmal erfolgte der Durchbruch, auf den viele Marktteilnehmer:innen seit Wochen gewartet hatten:

Ist dies ein Ausbruch mit wegweisendem Charakter? Im Big Picture könnte die Überschreitung nun als Kaufsignal interpretiert werden:

Auch bei den Daten der Börse Frankfurt, die im Detail hier abgebildet sind, ist dieses Niveau per Schlusskurs nun verankert und hat eine Signalwirkung für den weiteren Verlauf:

Wie schloss der Handelstag in New York und wie starten wir in den Dienstag?

DAX-Vorbörse und Daten der Wall Street

An dieser Stelle siehst Du die Indizes auf internationaler Ebene einmal aufgelistet. Dow Jones und S&P500 notierten im Plus, der Nasdaq tat sich erneut etwas schwerer, aber holte zum Handelsende hin auf:

Blicken wir gesondert auf den Nasdaq, zeigt sich auch hier ein Druck in Richtung neuer Hochs. Der Endloskontrakt könnte bereits heute dieses Niveau neu definieren:

Für den DAX in der Vorbörse bedeutet dies einen weiteren Aufschwung. Ich behalte hier die wichtige 17.000 im Blick, diesmal aber aus Sicht eines Pullbacks von der Oberseite aus:

Gern begleite ich Dich mit Trading-Ideen und entsprechenden praktischen Umsetzungen zur DAX-Handelssession

Auf welche Termine ist im heutigen Handel zu achten?

Termine zum Mittwoch 08.02.2024

Der Mittwoch hält um 13.00 Uhr die MBA Hypothekenanträge bereit. 14.30 Uhr folgten die Warenhandelsbilanz und die Handelsbilanz aus den USA.

Um 16.30 Uhr wird über den Rohöllagerbestand noch eine Indikation auf den Rohstoffsektor gegeben.

Die genauen Erwartungen der anstehenden Termine sind hier aufgelistet:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen. Um 10.00 Uhr findet erneut der Livetradingroom statt

Weitere Quartalszahlen für die aktuelle Woche sind hier als Zusammenfassung verankert:

Damit wünsche ich uns im Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

