Die Aktie von Temenos, einem Anbieter von Bankensoftware, verzeichnete am Freitag einen weiteren Einbruch, nachdem sie bereits am Vortag massiv abgestürzt war. Auslöser dafür war ein Bericht von Hindenburg Research, in dem der aktivistische Investor auf angebliche schwerwiegende Mängel in den Büchern von Temenos hinwies. Hindenburg gab zudem bekannt, eine Leerverkaufsposition bei Temenos eingegangen zu sein.

Das Genfer Unternehmen wies die Vorwürfe von Hindenburg Research zurück und erklärte, der Bericht enthalte "sachliche Ungenauigkeiten, analytische Fehler sowie falsche und irreführende Behauptungen". Hindenburg Research, bekannt für seine Enthüllungen über Unternehmen wie Nikola, beschuldigte Temenos, "Erträge manipuliert" und "schwerwiegende Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungslegung" aufgewiesen zu haben.