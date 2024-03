Renk -Aktien sind seit dem Börsengang am 7. Februar 2024 bereits um mehr als 43 Prozent gestiegen (Stand: 16.02.2024). Damit ist der IPO geglückt. Doch welche Entwicklungen treiben aktuell den Kurs?

Renk Group-Geschäftssegmente

Um die Hintergründe zu verstehen, hilft ein Blick auf die einzelnen Geschäftssegmente des Augsburger Industriekonzerns, der weltweit führend in der Herstellung von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen zivilen und militärischen Endmärkten ist.

Dazu gehört beispielsweise der Bereich Fahrzeugmobilitätslösungen (VMS), der unter anderem den Sicherheits- und Verteidigungsmarkt bedient. Weltweit zählt die Gruppe mehr als 70 Armeen zu seinen Kunden, die Renk mit Getrieben für Kettenfahrzeuge, Panzer, Motoren, Federungen, elektrische Vorgelege, Prüfsystemen und sogenannten Powerpacks beliefert.

Darüber hinaus zählt Renk die zivile Schifffahrt und Marine sowie die Industrie (M&I) zu seinen Kunden, die beispielsweise Getriebe, Kupplungen, Bremsen und Antriebssysteme bestellen.

Ein drittes Segment bilden Gleitlager, die bei Elektromotoren, Förderbändern, Pumpen, Gebläsen, Wasserturbinen und Generatoren zum Einsatz kommen. Hier ist Renk weltweit führend bei standardisierten E-Lagern für elektrische Maschinen und hydrodynamisch geölte Standardgleitlager.

Die Renk Group-Aktie profitiert von geopolitischen Konflikten

Der Renk Group kommen aktuell zahlreiche militärische Auseinandersetzungen in der Welt zugute. Doch vor allem die zunehmende Bedrohungslage in Europa und die Unsicherheiten hinsichtlich des NATO-Bündnisses führt derzeit in vielen europäischen Ländern zu hohen Militärausgaben.

Allein in den ersten drei Quartalen 2023 konnte die Renk Group ihren Auftragseingang um 24 Prozent steigern. Der Auftragsbestand erreichte bereits 1,7 Milliarden Euro und wuchs um 19 Prozent. Da der Umsatz im Vergleich zu den Auftragseingängen nur mit zehn Prozent auf 653 Millionen Euro stieg, wird deutlich, dass die großen Umsatzzuwächse wahrscheinlich noch vor dem Unternehmen liegen. Der operative Gewinn stieg um sechs Prozent auf 104 Millionen Euro.

Dabei konnten alle drei Segmente zulegen. Während VMS und M&I den Umsatz um sieben Prozent beziehungsweise neun Prozent steigerten, betrug der Zuwachs im Gleitlager-Bereich sogar 25 Prozent.

Die Tatsache, dass wir solch eine erfolgreiche Entwicklung und solch einen nachhaltigen und bedeutenden Auftragsbestand für die kommenden Monate haben, unterstreicht die Relevanz von und die Nachfrage für unsere Produkte, sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich, so die Vorstandsvorsitzende Susanne Wiegand.

Somit besitzt die Renk Group aktuell auch positive wirtschaftliche Aussichten.

Fazit

Die Renk-Aktie profitiert derzeit von sehr positiven geschäftlichen Rahmenbedingungen. Anleger sollten aber auch berücksichtigten, dass sie mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 6,5 (Stand: 16.02.2024) auch schon hoch bewertet ist.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Diese Aktie kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln! *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,15 % und einem Kurs von 25,82EUR auf Tradegate (16. Februar 2024, 22:27 Uhr) gehandelt.