Die Capital One, die von Warren Buffets Berkshire Hathaway unterstützt wird, hat sich bereit erklärt, Discover Financial Services in einem 35-Milliarden-Dollar-Aktiengeschäft zu kaufen. Nach Angaben von Bloomberg Intelligence wird dies die Rivalen JPMorgan und Citigroup in Bezug auf das US-Kreditkartenvolumen übertreffen. Es ist eine "einmalige Gelegenheit", zwei Unternehmen zusammenzubringen, die mit den größten Zahlungsnetzwerken konkurrieren können, so Richard Fairbank, CEO von Capital One, in einer Erklärung.

Capital One wird 1,0192 eigene Aktien für jede Discover-Aktie zahlen, was einem Aufschlag von 26,6 Prozent auf den Schlusskurs vom 16. Februar entspricht, teilte das in McLean, Virginia, ansässige Unternehmen in einer Erklärung mit. Die Transaktion wird voraussichtlich Ende 2024 oder Anfang 2025 abgeschlossen sein, sofern die Aufsichtsbehörden und die Aktionäre beider Unternehmen zustimmen. Der Erklärung zufolge werden die Inhaber von Capital One etwa 60 Prozent des kombinierten Unternehmens besitzen, die Inhaber von Discover den Rest. Die Übernahme wird zu Synergien in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar vor Steuern führen.