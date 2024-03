Egbert Prior SAF Holland: Hidden Champion in der richtigen Spur Das Geschäft mit den Brummis brummt. Seit unserer Empfehlung des fränkischen Mittelständlers mit Sitz in Bessenbach in der Nähe von Aschaffenburg im Oktober stieg der Kurs um etwa ein Drittel von 12,70 Euro auf 16,40 Euro.