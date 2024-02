Die Anleger waren durch den unerwartet hohen Verlust je Aktie und Zweifel an der Prognoseerfüllung des Unternehmens beunruhigt, was sich in einem Abverkauf der Aktie in den vergangenen Tagen widerspiegelt. Das Investmenthaus Morgan Stanley sieht allerdings weiterhin ein starkes Wachstumspotenzial für DoorDash. Analyst Brian Nowak hat das Rating von "Equal Weight" auf "Overweight" angehoben und das Kursziel von 135 auf 145 US-Dollar erhöht, was einem potenziellen Anstieg von ungefähr 26 Prozent entspricht.