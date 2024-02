Als Video ist die Analyse hier abgelegt:

In der Morgenanalyse zum 22.02.2024 blickten wir auf die Erholung des Index über der 17.000er-Marke und damit auf den Grundstein für einen potenziell weiteren Anstieg (Rückblick):

Dies nahm der DAX zum Anlass, den Schub der positiven Nvidia-Quartalszahlen (siehe dieses Video) direkt am Morgen mit einem neuen GAP zu honorieren. In der Vorbörse notierten wir bereits über dem bis dato eingestellten Allzeithoch:

Dieses wurde direkt ausgebaut. Für mein Trading skizzierte sich eine Möglichkeit, den Rücklauf zu handeln, allerdings nur bis zum GAP selbst, was dann als Unterstützung im weiteren Verlauf galt:

Das Trading dazu siehst Du hier:

Die Unterstützung fand also direkt am GAP statt und damit auch die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Somit entstand ein sehr positives Gesamtbild mit weiteren Allzeithochs am frühen Nachmittag, wie die Daten der Börse Frankfurt deutlich aufzeigen:

Mittelfristig ist damit der Ausbruch aus der Range deutlich zu sehen:

Wie schloss die Wall Street und was ist in der heutigen Vorbörse an weiterem Schwung zu sehen?

Wall Street mit Rekorden, DAX-Vorbörse fest

Nachdem wir gestern noch den Blick auf die Stabilisierung im Nasdaq richteten, erfolgte der starke Tag mit rund 500 Punkten Aufschlag dann bis zu den Allzeithochs:

Die Indizes S&P500 und Dow Jones toppten ihr Allzeithoch und zeigten den größten Anstieg seit rund einem Jahr auf. Die Charts habe ich im Video analysiert, sodass an dieser Stelle die Stände der Indizes verzeichnet sind:

In der Nachbörse gab es noch einige Quartalszahlen, das Gesamtbild am Morgen ist danach jedoch weiter Long ausgerichtet. Wir notieren deutlich über den alten Hochs und dem ersten Hoch des gestrigen Tages, welches ich als Referenz für einen kurzfristigen Trade ansehe. Das Chartbild vom Morgen ist hier hinterlegt:

Gern begleite ich Dich mit Trading-Ideen und entsprechenden praktischen Umsetzungen zur DAX-Handelssession ab 8.50 Uhr und am Nachmittag an der Wall Street.

Auf welche Termine ist im heutigen Handel zu achten?

Termine zum 23.02.2024

Direkt am Morgen widmen wir uns dem BIP aus Deutschland und beginnen dann das Treffen der Eurogruppe zu begleiten.

10.00 Uhr kommt noch der ifo Index, welcher die aktuelle Beurteilung und die Geschäftsaussichten aus Deutschland zeigt.

Einige EZB-Reden gibt es nicht am Nachmittag und vor dem Handelsende an der Wall Street die CFTC Daten.

Die genauen Erwartungen der anstehenden Termine sind hier aufgelistet und dem Wirtschaftskalender entnommen.:





Weitere Quartalszahlen für die aktuelle Woche sind hier als Zusammenfassung verankert. Nach Nvidia war noch Moderna und auch Mercadolibre spannend: Heute folgt Frontier, wie in dieser Übersicht zu sehen ist:

Damit wünsche ich uns im Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

