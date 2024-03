NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Scout24 nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Wie erwartet liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Internetportalbetreibers am oberen Ende der Unternehmens-Zielspanne, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch das Umsatzwachstum entspreche den Erwartungen. Die Ziele für die Jahre bis 2026 werde Scout24 auf der Kapitalmarktveranstaltung im weiteren Tagesverlauf bekannt geben. Angesichts des starken Geschäfts mit Mitgliedschafts-Produkten vertraue sie darauf, dass das Unternehmen 2024 das angestrebte, prozentual zweistellige Umsatzwachstum und eine Steigerung der Margen trotz des schwachen Immobilienmarktes erreichen werde. Die Aktie bleibe dank des überlegenen Ebitda-Wachstums sowie der attraktiven Bewertung ihr bevorzugter Branchentitel./gl/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / 01:55 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 01:55 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 66,60EUR auf Tradegate (28. Februar 2024, 11:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Wassachon Udomsilpa

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 79

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m