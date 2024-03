Buffett, Burry, Tepper & Co.: Die Trades der Starinvestoren

Mindestens ein Mitglied der "Glorreichen Sieben", zu denen Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Tesla und Meta Platforms gehören, hat fast jeder prominente Investor in seinem Depot. Allerdings gibt es ja noch eine Reihe von anderen Aktien, die sich in den Depots der Starinvestoren wiederfinden und aktuell spannend sein könnten.

Warren Buffett: Dividendenkönig aufgestockt!



Allein die Top 7 Positionen im Depot von Warren Buffett zahlen dem Starinvestor im Jahr über vier Milliarden US-Dollar an Dividende. Dadurch verdient das Orakel von Omaha 12 Millionen US-Dollar am Tag, ohne einen Finger zu krümmen. 2024 dürfte der Betrag noch etwas größer werden. Buffett hat im vierten Quartal 2023 seine Position am Öl-Giganten Chevron aufgestockt. Was die Dividendenrendite angeht, ist Chevron die klare Nr. 1 bei den größten Beteiligungen von Berkshire Hathaway. Für 2024 hat Chevron die Ausschüttung pro Quartal um 8 Prozent auf 1,64 US-Dollar erhöht. Auf das Jahr gerechnet bekommt Warren Buffett ein hübsches Sümmchen von 817 Million US-Dollar.

Neben Chevron gehören Apple, Bank of America, American Express und Coca-Cola zu den Top-5-Positionen im Portfolio von Warren Buffett (Stand: 31.12.2023).

Chevron auf einen Blick



WKN: 852552

Börsenwert: 293 Mrd. US-Dollar

KGV 2024 (geschätzt): 12,3

Dividendenrendite 2024 (geschätzt): 4,2 %

Momentum (1 Jahr): 0,9

Mittleres Kursziel: 178 US-Dollar

Durchschnittliche Analystenempfehlung: Aufstocken

Dir hat der Beitrag gefallen und du möchtest mehr davon?

Michael Burry: Aufbruch ins Reich der Mitte!



Der bekannte Starinvestor, der durch seine Wetten gegen den amerikanischen Immobilienmarkt berühmt geworden ist, hat sein Depot im vierten Quartal 2023 erneut komplett umgebaut. Die Shortwetten auf die „Glorreichen Sieben“ und weitere hoch gestiegene Tech-Aktien hat Burry aufgegeben.

Sein Blick ist jetzt auf China gerichtet. Nach Zukäufen bei Alibaba und JD.com, bilden diese beiden Aktien die Top-Position im Hedgefonds des Starinvestors. Die Volksrepublik hat gerade einiges in die Wege leitet, um den heimischen Aktienmarkt zu stimulieren. Bei Alibaba macht sich das schon im Chart bemerkbar. Der Kurs ist erst kürzlich aus seinem langfristigen Abwärtstrend ausgebrochen. Michael Burry könnte mal wieder das richtige Näschen gehabt haben.



Neben Alibaba gehören HCS Healthcare, Oracle, Citigroup und Amazon zu den Top-5-Positionen des Investors.



Alibaba auf einen Blick



WKN: A117ME

Börsenwert: 189 Mrd. US-Dollar

KGV 2024 (geschätzt): 13,4

Dividendenrendite 2024 (geschätzt): 1,4 %

Momentum (1 Jahr): 0,8

Mittleres Kursziel: 108,62 US-Dollar

Durchschnittliche Analystenempfehlung: Aufstocken

David Tepper: Volles Vertrauen in Cathie Wood

Bis auf Apple und Tesla hat der erfolgreiche Hedgefonds Milliardär David Tepper die restlichen Mitglieder der „Glorreichen Sieben“ in seinem Depot. Ähnlich wie Kollege Burry hat auch Tepper seine Beteiligung an Alibaba aufgestockt. Der überraschendste Schachzug des Milliardärs war allerdings eine Wette auf die Kollegin Cathie Wood.

Im Wert von 133,5 Millionen Euro hat er Calls auf den Ark Innovation ETF gekauft. Ein Risiko, dass sicherlich nicht viele in dieser Größenordnung eingehen würden. Zumal der Ruf von Cathie Wood stark gelitten hat. Zwischen 2020 und 2021 war sie der gefeierte Star der Branche. Konnte mit ihren aktiv gemanagten ARKK-ETFs fast 30 Milliarden US-Dollar einsammeln. Diese Zeiten sind allerdings vorbei.



Erst kürzlich tauchte der Vorzeige-ETF von Cathie Wood in der von Morningstar erstellten Liste der „Top 15 Vermögensvernichtenden Fonds der vergangenen zehn Jahre” auf - und zwar auf Platz drei. Morningstar hat ausgerechnet, dass der ETF schätzungsweise 7,1 Milliarden US-Dollar verbrannt hat.



David Tepper gehört allerdings nicht zu den Anlegern, die blauäugig investieren. Der ARK Innovation ETF hat allein im vierten Quartal 2023 ein zweistelliges Wachstum erzielt. Die aktuell größte Position im Portfolio nimmt dabei die Aktie von Coinbase ein. Spannend insofern, da sich die Aktie seit mehr als einem Jahr in einem Aufwärtstrend befindet und womöglich eine der größten Nutznießerin der von vielen Experten in diesem Jahr erwarteten Nachfrageanstiegs von Bitcoin & Co. sein wird.



Die aktuellen Top 5 im ARK Innovation ETF von Cathie Wood sind aktuell Coinbase, Tesla, Roku Class A, Zoom und UiPath Class A.



Coinbase auf einen Blick



WKN: A2QP7J

Börsenwert: 40,21 Mrd. US-Dollar

KGV 2024 (geschätzt): 112 x

Dividendenrendite 2024 (geschätzt): -

Momentum (1 Jahr): -

Mittleres Kursziel: 165,60 US-Dollar

Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Jetzt auch Krypto besparen



Du interessierst dich für Kryptowährungen, hast aber das passende Investment noch nicht gefunden? Dann kannst du mit unserem Partner CoinShares bereits ab 0 € über jeden verfügbaren Handelsplatz in Kryptowährungen investieren und diese sogar kostenlos besparen (ab 500 Euro Ordervolumen zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten).

Hierfür bietet dir CoinShares 14 so genannte ETPs (Exchange Trading Products) an, bei denen die jeweiligen Währungen physisch hinterlegt werden. Einfach CoinShares in die Suche deiner SMARTBROKER+ App eingeben und mehr zu den ETPs unseres Partners erfahren.

Dir hat der Beitrag gefallen und du möchtest mehr davon?