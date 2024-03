Der Wechselrichterhersteller SMA Solar steigerte im vergangenen Jahr Umsatz und Ergebnis deutlich. Das Unternehmen profitierte von einer anhaltend guten Nachfrage. Zudem entspannten sich die Lieferketten. Für das neue Jahr erwartet SMA Solar ein volatileres Umfeld. Das Umsatzwachstum dürfte sich abschwächen. Das Unternehmen rechnet mit einem Rückgang des Betriebsgewinns. Dennoch reagierten die Anleger an der Börse am gestrigen Donnerstag positiv. Der Ausblick war besser als von einigen Analysten erwartet. Den Zahlen zufolge hat das Analysehaus Jefferies SMA Solar mit einem Kursziel von 60 Euro auf „Halten“ belassen. Wie erwartet hat sich das Solarunternehmen im Schlussquartal und im Jahr 2023 gut entwickelt.

Am 9. November 2023 öffnete SMA Solar seine Bücher zum dritten Quartal. An diesem Tag wurde auch das partielle Tief bei 48,96 Euro im Zuge des vorherrschenden Abwärtstrends markiert. In weiterer Folge wurde der Abwärtstrend durchbrochen und es bildete sich ein Boden aus. Auch realwirtschaftlich ist ein Hoch beim Gewinn pro Aktie im Jahr 2023 bei 6,29 Euro zu registrieren. Der Auftragsrückgang spiegelt sich im Übrigen in den Planzahlen für die Jahre 2024 bis 2026 wider. Hier sinkt der Gewinn pro Aktie im Jahr 2024 um 36 Prozent auf 4,00 Euro. Dabei steigt das erwartete KGV auf Basis 2023 von 9,53 auf 12,57 im Jahr 2024. Diese Zahlen belegen, dass das Papier gegenüber vergleichbaren Werten nicht als überteuert erscheint und die Bodenbildung am Markt folgerichtig ist. Die Unterstützung in der Range rund um das Level von 48,96 Euro hat gehalten und auf dieser Basis ist der Kursanstieg um rund 14,88 Prozent auf 55,05 Euro erfolgt. Nach oben hin wirkt der Widerstand bei 61,75 Euro fürs Erste als neues Ziel. Durch das Omega von 4,12 des vorgestellten Optionsscheins könnte diese Differenz auf rund 34 Prozent gehebelt werden.

SMA Solar Technology AG (Tageschart in Euro) Tendenz: