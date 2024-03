JPMorgan-Analyst Pankaj Gupta erklärt, dass der Agrarchemie- und Pharmakonzern die Verbleibekriterien in den letzten zwei Monaten nicht erfüllt hat. Im Rahmen der Überprüfung des 50 Werte umfassenden, währungsgemischten europäischen Index gemäß der Fast-Exit-Regel scheidet ein Unternehmen aus, wenn es sich zweimal in Folge auf Platz 75 oder schlechter in der Rangliste der größten europäischen Unternehmen befindet.

Der Indexanbieter Stoxx Ltd., der zur Deutschen Börse gehört, wird seine nächste Liste Anfang März veröffentlichen. Sollte Bayer absteigen, würde die Änderung am Freitag, 8. März, wirksam werden. Als potenzielle Nachfolger nennt Gupta die spanische Bank BBVA oder die italienische Bank Unicredit.