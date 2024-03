Zum 31. Dezember 2023 beliefen sich die liquiden Mittel von des Wasserstoffspezialisten auf 135,0 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 690 Millionen im Vorjahr.

"Wir werden zusätzliches Kapital benötigen, um unser Geschäft auszubauen, und es könnte sein, dass wir dieses Kapital nicht bekommen oder wenn, dann nicht zu günstigen Konditionen", erklärte Plug Power in der SEC-Einreichung.

Ganz anders klingt das allerdings in der Pressemitteilung, die Plug Power am Freitag veröffentlicht hat. Bezüglich der Unternehmensfortführung erklärt der Wasserstoff-Player darin, dass das Unternehmen zu dem Schluss gekommen sei, dass es keine wesentlichen Zweifel mehr an der Fähigkeit des Unternehmens gibt, den Betrieb fortzuführen. Dies belege die finanzielle Grundlage des Unternehmens und seine Verpflichtung zu nachhaltigem Betrieb und Wachstum. Das Unternehmen habe zudem festgestellt, dass es über ausreichende Barmittel und Liquidität verfügt, um seine laufenden Geschäfte in absehbarer Zukunft zu finanzieren.

Die Plug-Power-Aktie hat seit Jahresbeginn über 21 Prozent an Wert verloren. Die Titel notieren nach Veröffentlichung der Zahlen zeitweise zweistellig im Minus. Unser Aktienexperte Markus Weingran nimmt die Zahlen heute in seiner Börsenlounge um 14 Uhr genauer unter die Lupe und prüft, ob der Wasserstoffspezialist pleite ist.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

