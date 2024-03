Unsere letzte Kommentierung zu Nel ASA überschrieben wir am 27. Februar mit „Das große Zittern hat begonnen.“. Einen Tag später, am 28. Februar, gab es dann die frischen Q4-Daten respektive die Daten für das Gesamtjahr 2023.

Nach anfänglichen Kursgewinnen verzeichnete die Aktie erneut Abgaben. Das bringt die Aktie wieder einmal in Bedrängnis…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen bewegte sich die Aktie im Bereich von 0,41 Euro seitwärts und war damit beschäftigt, in diesem Bereich einen tragfähigen Boden auszubilden. Dass es unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung unter die 0,41 Euro ging, ist ein deutliches Warnzeichen. Sollten die Zahlen nicht auf Wohlwollen treffen bzw. sollten die Zahlen enttäuschen, könnte das mit dem Bruch der 0,41 Euro installierte Verkaufssignal an Bedeutung gewinnen. Um mögliche Bewegungsziele auf der Unterseite auszumachen, muss man bereits einige Jahre in die Vergangenheit gehen; genauer genommen ins Jahr 2018. Damals bewegte sich die Aktie in einer Spanne von 0,40 Euro bis 0,27 Euro mehr oder weniger seitwärts. Weitere wichtige Kursbereiche waren bei 0,33 Euro und 0,36 Euro zu finden. Kurzum. Die Zahlen müssen „sitzen“. Sollte der Aktienkurs im Anschluss an die Veröffentlichung unter Druck kommen, könnte sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 0,36 Euro eröffnen. Aber auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 0,33 Euro oder gar in Richtung 0,27 Euro kann nicht ausgeschlossen werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss es über die 0,60 Euro gehen.“

Auf die Zahlen möchten wir an dieser Stelle nicht noch einmal gesondert eingehen. Vielmehr gilt es, die Reaktion auf die Zahlen zu bewerten.

Die Zahlen der Norweger waren robust, nicht mehr und nicht weniger. Vielmehr dürften die im Rahmen der Zahlen bekanntgewordenen Pläne des Unternehmens, eine Abspaltung der Kraftstoffsparte zu prüfen, unter Investoren für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Die Aktie setzte am Tag der Zahlenveröffentlichung zunächst zu einer kleiner Erholungsrally an, die aber bereits im Laufe des Mittwochs (28.02.) ein jähes Ende fand. Die nicht vorhandene Nachhaltigkeit und der anschließende Zusammenbruch des Vorstoßes ist / war ein deutliches Warnzeichen.

Im Ergebnis notiert die Aktie nun zwar noch immer oberhalb von 0,41 Euro, doch der ersehnte Befreiungsschlag blieb aus. Hierzu müsste es für Nel ASA über die 0,56 Euro / 0,60 Euro gehen. Davon scheint die Aktie gegenwärtig aber weit entfernt zu sein.

Und so sollte die Unterseite verstärkt Beachtung finden. Ein Rücksetzer unter die 0,41 Euro könnte eine Bewegung in Richtung 0,27 Euro provozieren. Dieser Unterstützung vorgelagert sind die Kursbereiche von 0,33 Euro und 0,36 Euro, die im Falle des Falles ebenfalls als potentielle Haltezonen dienen könnten… Allerdings erlangten diese bereits im Jahr 2018 ihre Relevanz. Insofern bliebe abzuwarten, wie belastbar die jetzt noch sind.